العراق يسجل أكثر من 5400 حالة طلاق خلال شهر واحد

شفق نيوز/ نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إحصائية لحالات الطلاق والزواج خلال شهر آب في محافظات العراق حيث تم تسجيل 5402 حالة طلاق بعموم البلاد.

ونشر مجلس القضاء جدولاً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يبين حالات الزواج والطلاق حيث سجلت أعلى حالات تصديق طلاق خارجي في بغداد، وجاءت بمعدل 562 حالة في جانب الرصافة، و557 حالة في جانب الكرخ، مقابل حالات تفريق قضائي بـ369 في الرصافة، و432 في الكرخ.

في حين تم تسجيل أقل حالات طلاق في محافظة المثنى، بمعدل 100 حالة طلاق، منها 97 حالة طلاق خارجي، و3 حالات تفريق قضائي.

في ما يلي جدول بمعدل حالات الطلاق والزواج خلال شهر آب: