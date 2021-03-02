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العراق يسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-02T12:27:56+0000
العراق يسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق، يوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكد الموقف حدوث 30 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة والبيئة، البدء بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق، وانطلاق أولى عمليات التلقيح في العاصمة بغداد.

وجاء في الموقف، الذي أصدرته وزارة الصحة العراقية، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات بلغ 4690، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 3517، في حين بلغت أعداد حالات الوفاة 30 وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف، فإن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 643156 أي ما نسبته 91.4 %، وعدد حالات الإصابات الكلي بلغ 703778، وعدد الحالات التي تحت العلاج 47164، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 426 وعدد حالات الوفيات الكلي 13458 وذلك منذ تفشي الجائحة في آذار 2019.

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