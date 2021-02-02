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العراق يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-02T12:17:32+0000
العراق يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم بلغت 1135 إصابة جديدة، فيما بلغت عدد حالات الشفاء 1210، مشيراً إلى عدد حالات الوفاة بلغت 11 حالة بسبب المرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 954594 اي ما نسبته 95.6% ، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغت 621755، وعدد الحالات التي تحت العلاج 14093، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 184، وعدد حالات الوفيات الكلي 13068، وذلك منذ تفشي المرض في العراق اذار الماضي .

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