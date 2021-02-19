العراق يسجل قفزة كبيرة بأكثر من 4000 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في العراق أكثر من 4000 إصابة جديدة في عموم مناطق ومدن البلاد في ارتفاع كبير بمعدل الإصابات.

وتأتي هذه الحصيلة رغم بدء سريان فرض حظر التجوال منذ أمس الخميس والذي سيستمر لمدة أسبوعين بعد إرتفاع الإصابات بكورونا، وتفشي ظهور الفيروس المتحور في العراق ما عدا إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 4024 إصابة جديدة فيما اكتسب 1802 الشفاء التام توفي 12 مريضا بالجائحة.

ومنذ تفشي الوباء في العراق ولغاية الآن وصل إجمالي الإصابات بالفيروس 616477 تماثل من بينهم 614529 توفي 13232.