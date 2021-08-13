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العراق يسجل قرابة 50 هزة أرضية خلال شهر

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-13T09:22:16+0000
العراق يسجل قرابة 50 هزة أرضية خلال شهر

شفق نيوز/ أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي، اليوم الجمعة ،التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تموز 2021 .

واوضحت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان اليوم، ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (48) هزة ارضية منها 25 هزة أرضية داخل العراق و23 هزة ارضية أخرى داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق. وتراوحت قوتها بين (2،4 - 5،0) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(5-28 ) كم .

وتركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح في قضاء كلار حيث شهد في جنوب القضاء سلسلة من الهزات الأرضية وصل عددها الى (23 ) هزة وقد شعر بها المواطنون الساكنون قرب حدوث الهزات شعورًا قويًا مع وجود بعض الأضرار الانشائية ، هذا ولم تسجل أية أضرار بشرية، وفقا للتقرير.

وأضافت مديرة قسم الرصد الزلزالي أن بعض النشاط في قضاء بدرة ، محافظة واسط وقضاء مندلي في محافظة ديالى ، أما بقية النشاط حدث داخل ايران وبالقرب من الحدود مع العراق تحديدًا محافظات كوردستان وكرمانشاه وايلام التي بلغ عددها الى (23) هزة .

وتابعت خلف بالقول ان المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.

يذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية الى (4) تقارير ,ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لشهر تموز 2021.

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