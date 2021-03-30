العراق يسجل أعلى معدل إصابات بكورونا وسط تحذير من "عواقب وخيمة"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الثلاثاء، عن أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا سجلته خلال أسبوع، وفيما حذرت من تصاعد معدل انتشار الوباء، حملت المواطنين مسؤولية تزايد أعداد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، داعية إلى الإسراع بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الموقف الوبائي في العراق يشير الى تسجيل 38 ألفاً و536 إصابة بكورونا خلال الاسبوع المنصرم، وهو اعلى معدل سجل في البلاد منذ بدء الجائحة.

وحذرت من "استمرار التهاون والاستهانة بالالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمامام وازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية".

وأكدت أن "الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي".

ولفتت الوزارة الى ان خبراء الصحة العامة في العالم اتفقوا على أهمية الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه من خلال التحصين باللقاح، مشيرة الى انها وبالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين بلقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية، وباشرت بتوزيعه على المراكز الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في محافظات العراق كافة.

وبينت ان "الملاكات الصحية باشرت منذ يوم السبت ٢٧ اذار الجاري بإعطاء اللقاح للمواطنين وسجل إقبال جيد من قبل المواطنين حيث وصل عدد الذين تلقوا اللقاح اكثر من 44 الف مواطن لحد الان، ليرتفع العدد الكلي للملقحين في العراق الى اكثر من 56 الف مواطن بدون تسجيل اي مضاعفات شديدة لحد الان".

وأشادت الوزارة بالمواطنين الذين استلموا اللقاح "لاحساسهم بالمسؤولية لحماية انفسهم وحماية الاخرين ونؤكد على ضرورة اخذ الجرعة الثانية في موعدها المحدد لضمان حصول المواطن على المناعة التامة بعد اسبوعين من الجرعة الثانية، والتي ستمكنه من التخلي عن ارتداء الكمامة وعدم التقيد بالتباعد البدني عند تواجده مع نظرائه الملقحين الذين انهوا الجرعة الثانية".

ودعت المواطنين الى الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الالكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم و أخذ اللقاح.

واكدت الوزارة على "فاعلية ومأمونية اللقاحات التي توفرها للمواطنين والتي تم اعتمادها من قبل المنظمات الصحية العالمية، علما ان عدد الملقحين الكلي في العالم لحد الان تجاوز 580 مليون شخص".

وأثنت الوزارة على "ابطال الجيش الابيض في جهودهم الكبيرة منذ بدء الجائحة في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضانا ابتداء من العاملين في المستشفيات ومراكز علاج كورونا والمراكز الصحية في جهودهم لتوزيع اللقاح على المواطنين، وكذلك الرقابة الصحية الذين يتابعون تطبيق الاجراءات الوقائية في الاسواق والمحلات والمولات والازقة وملاكاتنا التي تقوم بالتحري الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمرابطة في المختبرات لاجراء الفحوصات المختبرية على مدار الساعة.