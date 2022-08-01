العراق يسجل أعلى معدل بحوادث الحرائق منذ سنوات

شفق نيوز/ أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عدد حوادث الحريق خلال شهر تموز المنصرم في عموم العراق، حيث بلغت 3077 حادث حريق وهو أعلى معدل خلال السنوات الماضية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أعداد الحوادث تزداد بمعدلاتها سنويا نظراً التوسع العمراني واستشراء المخالفات في استخدام مواد البناء غير المسموح بها والتجاوزات على صنف البناء وتحويل البعض من الأبنية السكنية إلى مخازن غير نظامية وسط الأحياء والمدن السكنية، مبينة أن تلك الحوادث أسفرت عن مصرع 18 شخصاً اغلبهم نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة.

وتؤكد المديرية أن أهم أسباب اندلاع حوادث الحريق هو التماس الكهربائي، موضحة أن نسبة حوادث الحريق نتيجة التماس الكهربائي بلغت 47 %، أما باقي الأسباب توزعت بين الإهمال وعبث الأطفال والمتعمد منها .

وتسعى مديرية الدفاع المدني، وفق بيانها، للحد من أسباب اندلاع حوادث الحريق من خلال إشاعة ثقافة الحماية الذاتية وتوفير مستلزمات الدفاع المدني ومنها مطافئ الحريق سواءً في الدوار السكنية والعجلات وأماكن العمل بهدف السيطرة على حادث الحريق منذ اللحظات الأولى.

كذلك توصي المديرية المواطنين بأهمية سرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني المجاني 115 لتقليل زمن استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث.