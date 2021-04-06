سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا على الإطلاق منذ تفشي الفيروس

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T13:02:18+0000
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا على الإطلاق منذ تفشي الفيروس

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث بلغت 7300 إصابة جديدة، فيما تجاوز مجمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 110 آلاف شخص.

وقالت الوزارة في بيان للموقفين الوبائي والتلقيحي ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 33 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 5225 حالة من الفيروس.

وأشارت الى أن عدد الذين تلقوا اللقاح خلال آخر 24 ساعة بلغ 8772 ليصل الإجمالي إلى 110 آلاف و983 شخص.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق.

related

بالأرقام .. حقوق الإنسان: الحظر عديم الفائدة في العراق

Date: 2021-03-10 06:08:14
بالأرقام .. حقوق الإنسان: الحظر عديم الفائدة في العراق

العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-03 16:32:04
العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في العراق

Date: 2020-11-13 12:16:05
قرابة 2700 اصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في العراق

العراق يعلن 4644 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

Date: 2020-09-05 12:59:30
العراق يعلن 4644 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

العراق يسجل رقما قياسيا جديد بـ87 حالة وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-21 18:32:53
العراق يسجل رقما قياسيا جديد بـ87 حالة وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا

مسؤول بالصحة يتوقع تراجع معدل الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

Date: 2020-06-18 14:45:41
مسؤول بالصحة يتوقع تراجع معدل الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

العراق يسجل 823 اصابة و9 وفيات بكورونا خلال يوم واحد

Date: 2021-01-19 12:11:48
العراق يسجل 823 اصابة و9 وفيات بكورونا خلال يوم واحد

العراق يسجل 775 اصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

Date: 2021-01-30 11:41:30
العراق يسجل 775 اصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة