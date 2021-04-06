العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا على الإطلاق منذ تفشي الفيروس

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث بلغت 7300 إصابة جديدة، فيما تجاوز مجمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 110 آلاف شخص.

وقالت الوزارة في بيان للموقفين الوبائي والتلقيحي ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 33 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 5225 حالة من الفيروس.

وأشارت الى أن عدد الذين تلقوا اللقاح خلال آخر 24 ساعة بلغ 8772 ليصل الإجمالي إلى 110 آلاف و983 شخص.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق.