العراق يسجل سبع هزات أرضية خلال أسبوع دون أضرار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد شهدت سبع هزات أرضية بين 5 و12 آب الجاري في مناطق شمال وشمال شرق العراق، تراوحت قوتها بين 1.7 و3.1 درجة على مقياس ريختر، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معظم الهزات كانت ضعيفة أو محسوسة بشكل محدود في المناطق القريبة من مراكز النشاط الزلزالي، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تواصل الرصد على مدار الساعة عبر شبكة محطات منتشرة في عموم المحافظات.

وأوضحت أن شمال وشمال شرق العراق يقعان ضمن أحزمة زلزالية نشطة نسبياً بحكم القرب من الصدوع الجيولوجية الممتدة على طول الحدود مع إيران وتركيا.

ويأتي هذا النشاط الزلزالي في سياق حركة تكتونية نشطة تمتد من جبال زاغروس شمال شرقي العراق إلى العمق الإيراني، ما يجعل الرصد المبكر والتأهيل المجتمعي عناصر أساسية لتقليل الخسائر في حال وقوع هزات قوية.