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العراق يسجل رقماً غير مسبوق بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يتخطى المليون ونصف المليون حالة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-19T13:01:26+0000
العراق يسجل رقماً غير مسبوق بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يتخطى المليون ونصف المليون حالة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، رقماً غير مسبوق بوفيات وإصابات فيروس كورونا اليومية، كما تخطى مجمل الإصابات المليون ونصف المليون حالة منذ تفشي الجائحة.

وسجلت الوزارة وفقا لبيان الموقف الوبائي، "9883 إصابة ، و62 وفاة"، وهما اعلى رقمين تسجلها الوزارة منذ تفشي الجائحة.

واشارت وزارة الصحة إلى أن "عدد حالات الشفاء اليومي بلغ 8278"، لافتة الى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 1164890".

ووفقاً للموقف الوبائي فإن الحالات الحرجة (الراقدة في العناية المركزة، ارتفع الى 657 مريضاً".

وحذرت الوزارة بالقول، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".

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