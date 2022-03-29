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العراق يسجل حصيلة منخفضة بأعداد الإصابات في حوادث السير خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-29T04:57:16+0000
العراق يسجل حصيلة منخفضة بأعداد الإصابات في حوادث السير خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ افادت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بتسجيل ٦ اصابات نتيجة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث اصطدام وقع في محافظة البصرة على الطريق الرابط من سيطرة خويسات باتجاه فلكس خور الزبير بالقرب من شركة المبروكة بين المركبتين الأولى ٥٥٥٧٨٣ سليمانية حمل نوع سكانيا قلاب والمركبة الثانية( بلا) نوع BMW بسبب المركبة الأولى الانتقال الخاطئ إلى المسار الاخر دون التأكد من خلو الطريق من المركبات، مشيرة الى إصابة شخصين.

كما وقع حادث اصطدام وانقلاب في مدينة بغداد الرصافة للمركبة (٦٩٩١٥٧) أربيل خصوصي والمركبة الثانية (٦٠٢١٠) ب بغداد أجره نوع سايبا مما ادى الى اصابة شخص واحد بجروح، وفقا لإحصائية لمديرية المرور للحوادث اليومية.

وذكرت المديرية أن حادث اصطدام وقع بين مركبتين الأولى ٩١٦٩٣م بغداد حمل نوع كيا

والثانية(بلا) نوع تك تك بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه.

ونوهت إلى حصول حادث اصطدام مركب من أربع مركبات في محافظة نينوى داخل المدينة تقاطع التأميم بين المركبات: الأولى (١٠٠٥٩) نينوى فحص نوع BMW ، والثانية(١٥٣٥١)دهوك أجره نوع تويوتا كورولا ، المركبة الثالثة (١٥٤٢٤) نينوى أجره نوع هونداي اكسنت، والمركبة الرابعة (١٨٣٤) نينوى أجره نوع كيا بيكانتو مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه وعدم الالتزام بالإشارة الضوئية .

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