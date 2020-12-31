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العراق يسجل حصيلة إصابات منخفضة بكورونا باخر يوم لـ2020

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-31T12:14:14+0000
العراق يسجل حصيلة إصابات منخفضة بكورونا باخر يوم لـ2020

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، (31 كانون الأول 2020) تسجيل حصيلة إصابات منخفضة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في الموقف الوبائي اليومي، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت، اليوم، 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1493 حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت في ذات الوقت 5 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.

وبينت الوزارة أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 537841، وعدد حالات الاصابات الكلي 595219، وعدد الحالات التي تحت العلاج 44637، وعدد الحالات التي تحت العناية المركزة 162، وعدد حالات الوفيات الكلي 12813 وذلك منذ تفشي الوباء في البلاد اذار 2019.  

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يوضح اعداد الوفيات والاصابات والشفاء كما ورد من وزارة الصحة والبيئة العراقية.

                                    

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