العراق يسجل حالتي وفاة و16 إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "الحمى النزفية"، فيما أكدت وفاة شخصين بنفس الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تسجيل صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار سجلت حالة وفاة واحدة بينما الحالة الثانية كانت في واسط".

وأشار البدر، إلى أن "المجموع التراكمي للاصابات بالحمى النزفية منذ بداية العام هو 231 إصابة مؤكدة منها 30 حالة وفاة "، مبينا أن "ذي قار سجلت 84 إصابة منها 4 وفيات، اما العاصمة بغداد وتحديداً جانب الرصافة فقد سجلت 32 إصابة منها 6 وفيات، بينما محافظة المثنى فقد سجلت فيها 20 إصابة مع حالتي وفاة".

وأشار البدر، إلى أن "واسط سجلت 19 إصابة مع 3 حالات وفاة، فيما البصرة سجلت 15 إصابة مع حالة وفاة واحدة فقط، بينما في ديالى 12 إصابة منها 3 وفيات، أما في ميسان 11 إصابة وحالة وفاة واحدة"، مبيناً أن "نينوى سجلت 7 إصابات دون وفيات، في حين سجلت في بغداد جانب الكرخ 6 إصابات دون وفيات، وفي كركوك 5 إصابات منها 4 وفيات، والديوانية 5 إصابات مع حالتي وفاة".

وأشار إلى أن "دهوك سجلت 3 إصابات مع حالة وفاة واحدة اما في بابل فقد سجلت اصابتين وحالة وفاة واحدة وأربيل والسليمانية سجلتا إصابتين لكل منهما، اما في النجف فهناك اصابتين وحالتي وفاة"، مشيراً إلى أن "صلاح الدين بدورها سجلت اصابتين بينما سجلت الأنبار وكربلاء إصابة واحدة لكل منهما".

واما بخصوص الارشادات، أوضح البدر، أن "المواطنين مطالبين بشراء اللحوم حصراً من المحال المجازة مع تخصيص سكين واحدة لتقطيع اللحوم مع الاهتمام بالنظافة العامة مع ارتداء الكفوف"، مضيفاً أن "اللحوم يجب ان تحفظ بمكان بارد جداً مع طهيها بدرجات حرارة مرتفعة جداً".

كما لفت إلى أن "امانة بغداد مسؤولة عن متابعة قضية الجزر العشوائي في العاصمة بينما وزارة الزراعة مسؤولة عن مكافحة حشرة القراد".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.