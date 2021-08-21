العراق يسجل انخفاضاً كبيراً باصابات كورونا

شفق نيوز/ لأول مرة ومنذ شهور.. سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، انخفاضاً كبيراً باعداد اصابات فيروس كورونا بأقل من 4 آلاف إصابة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات بلغ 3958 إصابة جديدة، وعدد حالات الشفاء 7651، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 85 حالة خلال 24 ساعة.

وأشار بيان الموقف الوبائي اليومي، إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم السبت بلغ 29696 ملقحاً.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته وزارة الصحة اليوم السبت.