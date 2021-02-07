العراق يسجل انخفاضاً بإصابات كورونا.. 1134 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد انخفاضاً بأعداد إصابات كورونا بلغت 1134 إصابة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، فأن مختبراتها سجلت 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالات وفاة، يقابلها تماثل 1026 مريضاً للشفاء التام.

وكانت المختبرات الطبية في العراق قد سجلت امس السبت، 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن البلاد في تصاعد ملحوظ بمستوى الاصابات بعد ان تراجعت خلال الاسابيع الماضية الى ما دون الالف.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاحد، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 600193 حالة أي ما نسبته 95ز5% وعدد حالات الاصابات الكلي 628550 ، وعدد الحالات التي تحت العلاج 15237 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 192 ، وعدد الات الوفيات الكلي 13120، وذلك منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار 2020.