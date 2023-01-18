العراق يسجل اكثر من 24 الف مركبة مطابقة للمواصفات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء، حصيلة فعاليات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المنفذة خلال العام المنصرم، 2022.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان دوائر واقسام وفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق نسبة عالية من الخطة السنوية، مبينا ان الجهاز تمكن من فحص (72٪؜) من المنتجات المحلية و(51٪؜) من المنتجات المستوردة، والتي كانت مطابقة للمواصفات العراقية. وأضاف ان اجراءات الفحص شملت معايرة (5589) ذراعا لمحطات الوقود السائل، و (1785) ميزانا للصاغة، و(1640) خباطة ومعمل اسفلت، و(1850) ميزانا جسريا، فيما تم منح (632) اجازة ممارسة مهنة الصياغة، وتفتيش (7658) محلا للصاغة، وضبط (48) محلا مخالفا تمت احالة اصحابها الى المحاكم.

واضاف الهنداوي، ان عدد شهادات براءات الاختراع الممنوحة خلال العام الماضي بلغ (775) براءة اختراع،ومنح (70) شهادة للنماذج الصناعية، (6) شهادات للجودة، و(65) شهادة لمدققي الجودة الداخليين.

وفيما يتعلق بفحص المركبات، اوضحت الوزارة، ان الجهاز تلقى اكثر من (3) الاف طلبا الكترونيا، ومن خلال التدقيق ، ظهر ان عدد الطلبات المطابقة بلغ (2624) طلبا، فيما كان عدد السيارات المطابقة للمواصفة العراقية (24) الفا و(675) سيارة.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من اجراء (5) الاف و(118) كشفا موقعيا على المعامل، وسحب (117) نموذجا من الاسواق، واصدار (88) مواصفة قياسية، واعداد (36) مواصفة معملية جديدة، وكل ذلك جرى خلال العام الفائت 2022.