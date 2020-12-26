سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يسجل اقل معدل اصابات بكورونا منذ اشهر

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-26T11:45:50+0000
العراق يسجل اقل معدل اصابات بكورونا منذ اشهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت،  عن تسجيل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العراق سجل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر، مبينة أن عدد الاصابات بلغ  خلال 24 ساعة الماضية  اقل من الف اصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الاصابات بلغ اليوم السبت 836 اصابة، بينما كانت اعداد حالات الشفاء 1390، ومجموع الوفيات 12 حالة .

وبحسب بيان الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي 530262 اي ما نسبته 89.8% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 590779، وعدد الحالات التي تحت العلاج 47750 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة بمستشفيات البلاد 185، وعدد حالات الوفيات الكلي 12767 منذ تفشي الجائحة في اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي الصادر عن الصحة العراقية اليوم السبت

 

 

                                    

related

العراق يسجل حالة وفاة و91 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-04-07 18:33:51
العراق يسجل حالة وفاة و91 اصابة جديدة بكورونا

كورونا .. 2218 اصابة جديدة و48 حالة وفاة في العراق خلال يوم

Date: 2020-12-01 11:56:22
كورونا .. 2218 اصابة جديدة و48 حالة وفاة في العراق خلال يوم

العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-03 16:32:04
العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

حدوث هزة ارضية ثانية قرب مدينة اقصى جنوب العراق

Date: 2019-11-16 15:19:05
حدوث هزة ارضية ثانية قرب مدينة اقصى جنوب العراق

كورونا .. 56 وفاة و3501 اصابة جديدة في العراق

Date: 2020-10-16 13:04:19
كورونا .. 56 وفاة و3501 اصابة جديدة في العراق

العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-08-23 13:46:08
العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

Date: 2020-06-21 12:37:22
حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

العراق يحظر دخول الوافدين من سبع دول بسبب كورونا

Date: 2020-02-25 10:00:00
العراق يحظر دخول الوافدين من سبع دول بسبب كورونا