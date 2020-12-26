العراق يسجل اقل معدل اصابات بكورونا منذ اشهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، عن تسجيل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العراق سجل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر، مبينة أن عدد الاصابات بلغ خلال 24 ساعة الماضية اقل من الف اصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الاصابات بلغ اليوم السبت 836 اصابة، بينما كانت اعداد حالات الشفاء 1390، ومجموع الوفيات 12 حالة .

وبحسب بيان الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي 530262 اي ما نسبته 89.8% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 590779، وعدد الحالات التي تحت العلاج 47750 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة بمستشفيات البلاد 185، وعدد حالات الوفيات الكلي 12767 منذ تفشي الجائحة في اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي الصادر عن الصحة العراقية اليوم السبت