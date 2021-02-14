العراق يسجل ارتفاعاً بالوفيات مع 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجل العراق، اليوم الاحد، ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الوفيات والاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في الموقف الوبائي لليوم الأحد، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن عدد الإصابات بلغت 2224 إصابة جديدة وعدد حالات الشفاء 1079، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 15 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الموقف الوبائي، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 607059 اي مانسبته 94.3% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 643852 وعدد الحالات التي تحت العلاج 23614، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 275 وعدد حالات الوفيات الكلي 13179 وذلك منذ تفشي المرض في اذار 2020.