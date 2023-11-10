العراق يستأنف رحلاته الجوية المباشرة إلى برلين

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، عن استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين العراق وألمانيا إذ إنطلقت اليوم الجمعة الرحلة الأولى ضمن مسار طيران شمال بغداد أربيل برلين.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل في بيان، إن وجهة برلين تعد واحدة من خمس وجهات الى أوروبا أعادت الشركة توفير رحلات مباشرة لها عن طريق التشغيل المشترك وهي كل من: برلين، وفرانكفورت، ودسلدورف، وميونخ وكوبنهاكن، وبواقع سبع رحلات إسبوعياً.

بدوره أوضح مصدر في وزارة النقل لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الجوية المباشرة من مطارات العراق إلى برلين كانت محظورة ضمن الحظر المفروض على الطائر الأخضر في التحليق بسماء قارة أوروبا.

وكان وزير النقل الأسبق عضو في البرلمان العراقي الحالي عامر عبد الجبار إسماعيل، قد أعلن في شهر حزيران من العام 2023، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية.

وقال عبد الجبار في بيان حينها، إن وكالة سلطة الطيران الأوروبية الـ EASA اصدرت تمديد الحظر على شركة الخطوط الجوية العراقية

ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الاوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، وقال إسماعيل إنه: لم يتم رفعه إلا في العام 2009 أبان عملنا في وزارة النقل 2008/ 2010.

وذكر أيضا أنه "بعد مغادرتنا الوزارة نهاية 2010 بدأ منحى الأداء لهذا القطاع بالتراجع حتى تكلل في آب من العام 2015 بإعادة الحظر مجددا.

كما أشار إسماعيل إلى أنه منذ العام 2015 لم تدرك الحكومات المتعاقبة بأن الحظر ليس شأنا سياسيا ولا قضية عشائرية ولا ينفع سفر التوسل والترجي ولا تحتاج جاها او صاحب (بخت) أي حظ.

وتابع بالقول إن الأمر هو أن هناك لوائح لمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO و لوكالة سلامة الملاحة الجوية الاوربية EASA لابد من تطبيقها.