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العراق يستأنف تسيير الرحلات الجوية مع الصين

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-03T08:02:03+0000
العراق يستأنف تسيير الرحلات الجوية مع الصين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية يوم السبت استئناف رحلات الخطوط الجوية التابعة لها مع دولة الصين الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم استحصال جميع الموافقات الاصولية لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين.

ووفقا للبيان فإنه جاء ذلك من خلال الموافقة على تطبيق جميع الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين والتعليمات والشروط المطلوبة من قبل السلطات الصحية الصينية فضلا عن اعتماد  السياقات الجديدة في سفر العراقيين الى الصين  وتخصيص جزء من مقاعد الرحلة للمسافرين العراقيين الحاصلين على التأشيرة "الفيزا" والموافقات الاصولية لدخول الاراضي الصينية وتخصيص  رحلة مباشرة اسبوعياً كمرحلة اولى .

وأضاف البيان أن العمل جارٍ ايضا لاستئناف رحلات الشحن الجوي ونقل البضائع لما لها من اهمية واسعة في زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والصين  والعمل جار لزيادة عدد الرحلات مستقبلا لاستيعاب اعداد اكبر من المسافرين.

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