العراق يستأنف تسيير الرحلات الجوية ضمن خط بغداد - كوانجو الصينية

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية العراقية ضمن خط بغداد ـ كوانجو الصينية.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للوزارة عن السعداوي قوله: انه نظرا لزيادة طلبات السفر الى جمهورية الصين الشعبية، وفي ظل الإقبال المتزايد على رحلات الطائر الاخضر في المطارات العراقية، عملت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على تشغيل خط بغداد ـ كوانجو، ضمن رحلات الناقل الوطني.

وأضاف البيان، انه بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الأول، استأنفت الشركة العامة للخطوط الجوية رحلاتها المباشرة الى جمهورية الصين الشعبية، وستكون بواقع رحلتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء وحسب جداول الرحلات.