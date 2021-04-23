العراق يستأنف تسيير الرحلات الجوية مع بيلاروسيا بعد توقف بسبب كورونا

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم الجمعة عن عودة تسيير رحلات الناقل الوطني إلى مدينة مينسك (بيلاروسيا) بعد أن توقفت مؤخراً بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان، إنه: استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تم اعادة تشغيل هذا الخط المهم بعد استحصال الموافقات الاصولية من السلطات العراقية والبيلاروسية.

وتابع بالقول إنه تم تخصيص رحلة واحدة اسبوعياً تنطلق من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك على امل مضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة.