العراق يستأنف الدراسة عن بُعد مجددا

شفق نيوز/ بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس استأنفت وزارة التربية الدراسة عن بُعد.

وأعلنت مديرية التلفزيون التربوي عن جدول بث الدروس اليومية للمراحل الدراسية كافة.

وأكدت المديرية في بيان اليوم، انها مستمرة في عملية البث وحسب المنهج "المكييف" ضمن حملة التلفزيون التربوي "مدرستي".

وقرر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء الرابع من شهر آيار الجاري إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونياً عن بعد مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة والمتضمن استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري والأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط (يومان بالاسبوع).