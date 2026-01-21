العراق يستورد ألف طن من الرمّان السوري منذ بداية العام الحالي

شفق نيوز – دمشق

أعلنت لجنة سورية لمصدري الخضار والفواكه، اليوم الأربعاء، تصدير ألف طن من محصول الرمّان إلى السوق العراقية منذ بداية العام الحالي، مؤشرة ارتفاعاً في صادرات الخضار والفواكه السورية.

حيث سجّلت الصادرات السورية من الخضار والفواكه نحو 4525 طناً متجهة إلى أسواق العراق ودول الخليج والأردن، في مؤشر تعتبره اللجنة شاهداً على قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الإقليمية.

وقال عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، لوكالة شفق نيوز إن "نحو 40 برّاداً محمّلاً بالرمّان تم تصديره إلى العراق منذ بداية العام الحالي"، لافتاً إلى أن "حمولة البرّاد الواحد تبلغ نحو 25 طناً، أي ما يعادل أكثر من 1000 طن".

كما تم تصدير حوالي 181 شاحنة برّاد من السوق منذ بداية العام وفقاً للعقاد، الذي أوضح أن "السوق يشهد تصدير ما بين 10 إلى 20 شاحنة مبرّدة يومياً محمّلة بمنتجات زراعية متنوّعة مثل البطاطا والحمضيات والتفاح والرمان، ما يعكس تحسناً واضحاً مقارنة بالفترات السابقة"، مشيراً إلى أن "دول الخليج تمثل الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات".

وأكد العقاد أن "مراكز الحدود في المعابر الحدودية قد وثقت جميع الشحنات من خلال بيانات رسمية صادرة عنها"، مؤكداً أن "أسعار المنتجات الزراعية في السوقين المحلية والخارجية تُحدد وفقاً للعرض والطلب وجودة المنتج، كما تتحدد طبيعة المنتجات المطلوبة بحسب كل دولة ورغباتها".

وبيّن أن "هذه الانتعاشة تعكس الجهود المبذولة من قبل المزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى الدعم من الجهات الحكومية، التي تعمل على تنظيم السوق وتوفير البيانات اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلاسة انتقالها".

وأشار العقاد إلى أن "وزارة الزراعة تُصدر روزنامة زراعية تُعدّل شهرياً وفقاً لحاجة السوق المحلية، وتتضمن أبرز المنتجات التي لا يُسمح بتصديرها أو استيرادها، وتعتمد هذه الروزنامة على دراسة المساحات المزروعة وتقديرات الإنتاج وحاجة السوق المحلية من المنتجات".

وتشير الجهات المختصة في سوريا إلى استمرار صادرات الفواكه والخضروات في تحقيق نمو ملحوظ، ما يعكس تحسناً واضحاً في القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية، وفقاً لهذه الجهات.