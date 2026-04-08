العراق يستنكر الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان

شفق نيوز- بغداد

عبّرت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، عن استنكارها وإدانتها للهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في عدد من المدن اللبنانية والتي أسفرت عن وقوع المئات بين قتيل وجريح.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار حكومة الكيان بنهجها العدواني الساعي الى استدامة الصراع والحرائق، برغم الجهود الدولية الصعبة التي أثمرت عن ترتيبات لوقف إطلاق النار، إنما هو دليل على مخططاتها العدوانية لإفشال الهدنة، مثلما أنها تمثل إيغالاً من حكومة نتنياهو في ارتكاب المزيد من الجرائم، في عملية ممنهجة لسحق آخر الاعتبارات للقوانين الدولية، وضرورات السلم العالمي".

ودعا العوادي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والدول الكبرى، إلى "ممارسة مسؤولياتهم المنوطة بهم من أجل منع ارتكاب المزيد من الجرائم، وأن تسعى بكل قوة لحماية المدنيين الآمنين".

وأعرب عن "تعازي العراق للبنان حكومة وشعباً، في ضحايا العدوان".

وشن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم جاء رداً على هجمات حزب الله على إسرائيل.

وتأتي الغارات بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.