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العراق يتسلم أكثر من 400 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-29T06:42:13+0000
العراق يتسلم أكثر من 400 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الأحد وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وبكميه ٤٣٠ الف جرعة .

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان اليوم، بأنه تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنه الى منافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات.

وكانت أول وجبة من لقاح فايزر قد دخلت العراق في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العراق أطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني.

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