العراق يستقبل 9 ملايين زائر ويرحل 8 آلاف مخالف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، استقبال 9 ملايين زائر عربي وأجنبي خلال العام الماضي 2023، مشيرة إلى إبعاد 8 آلاف مخالف منذ بداية العام الحالي 20214.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استقبل العراق خلال العام الماضي ما يقارب 9 ملايين زائر عربي واجنبي حسب إحصاءات دائرة الإقامة في الوزارة".

كما لفت العميد ميري، إلى "إبعاد ما يقارب 8 آلاف مخالف لشروط الإقامة خلال الخمسة أشهر الماضية".