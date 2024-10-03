العراق يستقبل 686 مواطنًا لبنانيًا عبر حدوده البرية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، مساء الخميس، استقبال 686 مواطناً لبنانياً كوجبة جديدة عن طريق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم.

جاء ذلك، استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، بحسب بيان صادرة عن وزارة الهجرة، ودر لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن كوادر الوزارة تواصل استقبال العائلات اللبنانية القادمة إلى العراق بسبب "العدوان الإسرائيلي" المستمر على لبنان، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي.