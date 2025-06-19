العراق يستقبل وجبة جديدة من الحجاج الإيرانيين (صور)

شفق نيوز/ انتهت مراسم الحج منذ أيام، لكن وضع حجيج دولة الجارة إيران ظل صعباً بسبب الحرب الدائرة في بلادهم مع إسرائيل، وصعوبة نقلهم للعودة إلى أراضيهم.

وفي ظل تلك الأزمة تدخل العراق لاستقبال الحجاج الإيرانيين، ومساعدتهم عن طريق البر للعودة إلى إيران عبر المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، وصول وجبة جديدة من الحجاج الإيرانيين البالغ عددهم أكثر من 75 ألف حاج في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، وتقديم المساعدة لهم، لحين نقلهم سالمين إلى إيران.

ومنذ اندلاع الصراع المسلح، وتبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، بفجر يوم الجمعة الماضية، اضطرت إيران وكذلك العراق والأردن، إلى غلق المجال الجوي ووقف حركة الطيران، الذي حال دون عودة الحجاج في موعدهم المحدد.