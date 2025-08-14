العراق يستقبل أكثر من 4 ملايين زائر من 140 دولة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، يوم الخميس، أن عدد الوافدين من خارج العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين بلغ لغاية اليوم أربعة ملايين و100 ألف زائر.

وقال البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن "الزوار قدموا من 140 دولة مختلفة، والأجهزة الأمنية والجهات الخدمية تواصل تنفيذ خططها لضمان انسيابية حركة الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال أداء الزيارة".

ويشهد العراق هذه الأيام زيارة الأربعين، التي تبلغ ذروتها اليوم وغداً، وسط استنفار أمني وخدمي واسع لخدمة ملايين المشاركين من داخل البلاد وخارجها.