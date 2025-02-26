العراق يستقبل رمضان بموجة مطرية بعد أيام من انتهاء المنخفض القطبي

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، عن موعد انتهاء الموجة القطبية التي تمر بها البلاد، فيما رجح هطول الامطار خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان.

وقال عطية، لوكالة شفق نيوز، إن "الموجة القطبية التي يمر بها العراق بلغت درجة الذروة ابتداء من يومي أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء"، مبينا ان "بغداد سجلت درجة حرارة 5 تحت الصفر لأول مرة منذ 13 عاماً".

واضاف ان "السليمانية سجلت درجات حرارة هي الأبرد على قمم الجبال، ووصلت الى 25 درجة تحت الصفر، فيما سجل مركز المحافظة درجة حرارة 9 تحت الصفر".

واشار الى ان "الموجة ستقل ابتداء من يوم غد الخميس، وستعود الى معدلاتها العامة ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل"، موضحا ان "الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك قد يشهد هطولا للامطار في المدن ويتبعها انخفاض بدرجات الحرارة ولكن ليس بمستوى الموجة القطبية".

وشهد العراق على مدار الأيام الماضية انخفاضا غير مسبوق لدرجات الحرارة بعد تعرض البلاد الى موجة قطبية، حيث تساقطت الثلوج في عدة محافظات ابرزها اربيل، السليمانية، دهوك، نينوى، بالاضافة الى كركوك والانبار.

كما عطلت عدة محافظات وسطى وجنوبية الدوام الرسمي خصوصا بالمدارس، حيث اشارت الى ان ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.