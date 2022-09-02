العراق يستعين بـ"الخزين الميت" لتغذية نهري دجلة والفرات

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الحكومي، يوم الجمعة، عن استعانة وزارة الموارد المائية بـ"الخزين الميت" لتغذية نهري دجلة والفرات.

جاء ذلك أثناء الزيارة الميدانية التي نفذتها خلية الإعلام الحكومي إلى محافظة الأنبار، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي في وزارة الموارد المائية لمتابعة المشاريع التي تنفذها تشكيلاتها في عدد من المواقع بالمحافظة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشملت الزيارة وفقاً للبيان، "تفقد مواقع عدة أبرزها نصب المضخات العائمة في بحيرة الثرثار، الذي تنفذه الهيئة العامة لتشغيل و صيانة نهر دجلة و دائرة كري الأنهر/ الفلوجة، وأعمالهم في عمليات الكري وإزالة الترسبات الطينية وحفر القنوات الناقلة لسحب الخزين المائي الميت وتحويله إلى ناظمي الثرثار والتقسيم لتغذية دجلة والفرات".

وبحسب التقارير الفنية التي اطلعت عليها الخلية، فإن "موقع نصب المضخات العائمة في بحيرة الثرثار تجاوزت نسبة الانجاز فيه ٥٥%، بدءا من تاريخ المباشرة في ٢٤ ايار ٢٠٢٢، وأن مشروع إنشاء محطة ضخ الثرثار العائمة يتضمن حفر قناة بطول ٢,٢٠٠ كم داخل بحيرة الثرثار مع إزالة الترسبات من حوض المضخات وعلى منسوب ٤٠ وإلى منسوب ٣٤ مع استمرار تقوية سداد حوض المضخات العائمة، فضلاً عن إزالة الترسبات من القناة الرئيسة لناظم الثرثار وباستخدام الآليات التخصصية متعددة الأغراض للإفادة من خزين بحيرة الثرثار في زيادة التصاريف المائية لنهري دجلة والفرات".