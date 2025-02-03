العراق يستعين بشركة سويدية لتأهيل 3 محطات كهربائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، إبرام 3 عقود مع شركة لينكسون السويدية لتأهيل المحطات الثانوية في بغداد وديالى.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة نوعية لتطوير البنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي، وقعت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة ‏في المنطقة الوسطى، ثلاثة عقود مع شركة لينكسون السويسرية".

وأوضح، أنه "جرى توقيع العقود من قبل رياض عريبي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الوسطى عن الجانب العراقي، ‏وحسن مرعي المدير التنفيذي لشركة لينكسون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا عن الجانب السويسري". ‏

وبين، أن "العقود الموقعة، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، تتضمن تأهيل ثلاث محطات تحويل رئيسة ‏بقدرة 400 ك. ف، وهي:‏ محطة شمال بغداد الثانوية، ومحطة جنوب بغداد الثانوية، ومحطة ديالى الثانوية".

وأشار إلى أن "تنفيذ أعمال التأهيل سيتم باستخدام معدات شركة هيتاشي العالمية، حيث يشمل المشروع تحديث المعدات والأجهزة الكهربائية ‏وتعزيز أنظمة الحماية والتحكم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمحطات لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل".‏