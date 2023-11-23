العراق يستعيد حقوقه المدارية للأقمار الصناعية

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يوم الخميس، استعادة العراق لحقوقه المدارية للأقمار الصناعية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23".

وقال المؤيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال المؤتمر المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاتحاد الدولي للاتصالات أقرّ الموافقة على اعتماد المدارات الساتلية الجديدة للدول الأعضاء ومن ضمنها جمهورية العراق في الخدمة الإذاعية الساتلية "BSS" بدلاً من المدارات القديمة المنتهية الصلاحية.

ولفت إلى أن هذا القرار يعتبر "إنجازاً كبيراً" لجمهورية العراق وهو ثمرة التنسيق الكبير والمستمر لأكثر من 10 سنوات مع الاتحاد الدولي للاتصالات.