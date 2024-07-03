العراق يستعد للإعلان عن خلوه من التلوث الإشعاعي

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، يوم الأربعاء، خلو محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) من التلوث الإشعاعي، فيما أشار إلى قرب الإعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الإشعاعي بشكل كامل.

وقال العبودي، الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي أيضا، ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي وأعضاء لجنة الأمر الديواني 23580، أن الفرق الوطنية المتخصصة في هيئة الطاقة الذرية العراقية تمكنت في جهد استثنائي من معالجة المخلفات الحربية الملوثة التي قاربت مئتي طن من القطع الحديدية الملوثة في غضون وقت قياسي بلغ أربعة وثلاثين يوما، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية من الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية أجرت مسوحاتها اللازمة التي أثبتت خلو محافظة ذي قار من المخلفات الإشعاعية.

وأضاف أن خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية مستمرون في إجراءات تطهير عدد من المحافظات الأخرى، مؤكدا أن الإعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا.