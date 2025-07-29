العراق يستعد لاستقبال 230 عائلة من مخيم الهول الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن استعداد العراق لاستقبال وجبة جديدة من العوائل المقيمة في مخيم الهول السوري إلى البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبة 28 من العوائل العراقية ستصل يوم الخميس المقبل إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى"، موضحاً أن "عدد العوائل المتوقع وصولها يبلغ نحو 230 عائلة".

وأضاف المصدر أن "عملية الإعادة تجري بالتنسيق بين الحكومة العراقية وقوات الأمن، وبالتعاون مع الجانب السوري"، مشيراً إلى أن "العوائل ستخضع لبرنامج تأهيلي نفسي واجتماعي داخل مخيم الجدعة قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".

وبيّن أن "هذه العملية تأتي ضمن خطة حكومية تهدف إلى إنهاء ملف مخيم الهول، الذي يضم آلاف العوائل العراقية، غالبيتها من النساء والأطفال، بعضهم من ذوي عناصر تنظيم داعش".

يُذكر أن العراق بدأ منذ سنوات بإعادة رعاياه من مخيمات النزوح في سوريا، وسط تحديات أمنية ومجتمعية تتعلق بملف إعادة الاندماج.