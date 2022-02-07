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العراق يسترد مئات القطع الأثرية من متحف نابو اللبناني

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-07T04:37:50+0000
العراق يسترد مئات القطع الأثرية من متحف نابو اللبناني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الاثنين، عن استرداد مئات القطع الأثرية من لبنان.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجهود المبذولة من وزارات الثقافة والخارجية والعدل، وجهاز الأمن الوطني وبحسب إجراءات لجنة الأمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 تكللت بتسلم 337‪  قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان، خلال احتفالية رسمية أقيمت أمس الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أنه تم توقيع محضر التسلم أصولياً.    وبحسب لبيان، فقد أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيداً بالقيادة العراقية، وجهودها في تطوير العلاقة بين البلدين

وذكر البيان، أنه سيتم تنظيم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة اليوم الاثنين،  وستتم مراسم تسليم الآثار في مطار بغداد الدولي.

وخلال العام 2021، استردّ العراق 17000 قطعة أثرية ولوح حلم گلگامش من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الثمرات بفضل التعاون بين المؤسسات الحكومية العراقية والمؤسسات في الدول الصديقة، وفق ماجاء في البيان.

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