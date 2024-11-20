العراق يسترد مداناً بقضايا فساد من مصر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية، مُبيّنة تسلُّمها المدان الهارب الذي كان قد اقترف مخالفات لواجباته الوظيفيٌّـة خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بتمكُّنها من استرداد المدان (قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنيَّة في جمهوريَّـة مصر العربيَّـة، إذ سبق للهيئة أن نظَّمت ملفّ استردادٍ بحقِّهِ وعلى وفق المادة (331) من قانون العقوبات..

ولفتت إلى إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريَّـة. وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيَّة)، مُنوّهةً الى التعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.