العراق يسترد احد قيادات داعش شارك بجريمة سبايكر

شفق نيوز- بغداد

أعلن المركز العراقي للتعاون القضائي الدولي، يوم الأحد استرداد ارهابي مطلوب للقضاء ينتمي لداعش كان متواجدا في ألمانيا، وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تم استرداد الإرهابي (علي محمد عبد الرحمن محمد الكيلاني) وهو من المتهمين المشاركين في جريمة سبايكر وهارب من سجن تسفيرات صلاح الدين.

ووفق بيان القضاء، فإن المتهم كان يخطط أيضا لشن هجمات إرهابية في المانيا، وبالتنسيق بين المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والجانب الالماني تم تسليمه إلى السلطات العراقية.

ولفت إلى أن "المتهم يمثل أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، ومن ثم احالته إلى المحاكم المختصة".