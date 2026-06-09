العراق يستحدث أول معهد للتقنيات الصحية والذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- نينوى

أعلنت الجامعة التقنية الشمالية في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، استحصال موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث معهد الدراسات العليا للتقنيات الصحية والذكاء الاصطناعي، ليكون أول معهد من نوعه على مستوى العراق متخصصاً في هذا المجال.

وقالت رئيس الجامعة علياء العطار، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن موافقة وزارة التعليم العالي جاءت بعد تعديل قانون الوزارة رقم 40 لسنة 1988، والذي أتاح استحداث معاهد للدراسات العليا بصورة مستقلة، بما ينسجم مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي.

وأضافت أن المعهد الجديد سيعنى بإعداد كوادر متخصصة تمتلك مهارات متقدمة في التقنيات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل والمؤسسات الصحية والأكاديمية.

وأوضحت أن استحداث المعهد يمثل خطوة مهمة لتعزيز البحث العلمي ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، فضلاً عن توفير برامج دراسات عليا متخصصة تواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية الحديثة.

وأكدت العطار أن المشروع يندرج ضمن توجهات الجامعة لتطوير البيئة الأكاديمية واستحداث تخصصات حديثة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتسهم في دعم مسارات التنمية العلمية والتكنولوجية في العراق.