العراق يستحدث مسارات جوية مؤقتة تربط أجواءه بإيران

شفق نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، يوم الخميس، استحداث مسارات جوية مؤقتة تربط بين منطقتي معلومات الطيران في بغداد وطهران، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم حركة الرحلات وتقليل أوقات الطيران واستهلاك الوقود.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أصدرت إشعاراً ملاحياً رسمياً "NOTAM"، يتضمن إنشاء مسارات مؤقتة جديدة للوصول والمغادرة بين منطقة معلومات الطيران في بغداد "ORBB" ونظيرتها في طهران "OIIX"، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 23 تموز 2026.

وبحسب تفاصيل الإشعار الملاحي، تعمل المسارات الجديدة على ارتفاعات تزيد على مستوى الطيران "FL195"، وتشمل حركة الطائرات بين مطار النجف الدولي والمطارات الواقعة داخل منطقة معلومات الطيران في طهران وبالاتجاه المعاكس، على أن تبقى سارية بصورة تقديرية حتى 21 تشرين الأول 2026.

وقال معاون المدير العام للشركة، أحمد عماد أحمد، إن "استحداث هذه المسارات جاء بناءً على التنسيق المباشر والتفاهمات الملاحية المشتركة، بهدف تنظيم الحركة الجوية وتسهيل انسيابية الرحلات بين منطقتي معلومات الطيران".

وأضاف أن الإجراء من شأنه "رفع الكفاءة التشغيلية للمجال الجوي العراقي، وتقليل أوقات الطيران وكميات الوقود المستهلكة من قبل الشركات الناقلة".

وأشار أحمد إلى أن الخطوة تندرج ضمن خطط الشركة لتحديث إدارة الحركة الجوية وتطوير شبكة المسارات العراقية، بما يعزز مستويات السلامة الجوية وفق المعايير المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، ويدعم موقع العراق ممراً جوياً حيوياً يربط بين دول المنطقة.

ويأتي استحداث المسارات بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران في العراق والمنطقة، نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقها من إغلاق مؤقت للمجالات الجوية وتحويل مسارات عدد كبير من الرحلات.

ولا تزال وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تضع منطقة معلومات الطيران في بغداد ضمن المناطق عالية المخاطر، إذ أصدرت في 8 تموز 2026 تحذيراً سارياً حتى 31 آب، أو إلى حين مراجعته، أوصت فيه شركات الطيران الخاضعة لسلطتها بتجنب المجال الجوي العراقي، بسبب مخاطر الهجمات الصاروخية والمسيّرات ونشاط أنظمة الدفاع الجوي.