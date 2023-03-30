العراق يستحدث دراسة الدكتوراه البحثية في جامعاته كافة.. وثيقة

شفق نيوز/ استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية دراسة الدكتوراه البحثية (بدون كورسات) في جامعاته كافة بدءاً من العام المقبل.

أظهرت ذلك وثيقة رسمية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، حملت توقيع المدير العام لدائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي لبنى خميس مهدي، وموجهه الى الجامعات العراقية كافة بعنوان "دراسة الدكتوراه بدون كورسات).

وجاء في الكتاب الرسمي حصول موافقة وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي على الإبقاء بشمول المتقدمين لدراسة الدكتوراه بدون كورسات بالتقديم الالكتروني دون أداء الامتحان التنافسي وامتحانات الكفاءة باللغتين العربية والانجليزية والحاسوب.