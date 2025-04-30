موسم الحج.. العراق يسبق الدول العربية بخدمات "غير مسبوقة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، يوم الاربعاء، عن انتهاء الاستعدادات الخدمية واللوجستية لموسم الحج، مؤكدا إدخال خدمات جديدة ستقدم للحجاج في المشاعر المقدسة وخلال تفويج الحجاج.

وقال سامي المسعودي خلال كلمة له في المؤتمر السنوي لمتعهدي قوافل الحج، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "بعثة الحج العراقية أكملت جميع الاستعدادات وخاصة في المشاعر المقدسة، قبل كل الدول العربية والإسلامية وإنجاز السكن وتهيئة حافلات نقل الحجاج برا، وكذلك تفويج ضيوف الرحمن جوا عبر المطارات"، مؤكدا أن "خدمة الحجاج هو تشريف وليس تكليف، فحينما نوفر الأجواء المناسبة لحج آبائنا وأمهاتنا، هذا وسام فخر وشرف".

وأشار رئيس هيئة الحج إلى "مواجهة تحديات وصعوبات كبيرة وجليلة، بعد تحديث المتطلبات الخاصة بموسم الحج"، لافتا إلى أن "هذا الموسم سيشهد تغييرات وإجراءات جديدة، علينا أن نتعايش معها ونحترم كل القوانين في البلد المضيف".

وبين أن "العراق متمثلا بهيئة الحج أدخل خدمات جديدة هذا العام بجعل مقار مكوث الحجاج في منى عبارة عن أبنية، وليس مخيمات كما كان سابقا وجعل التبريد مركزيا عبر أجهزة التكييف وليس المبردات الهوائية، وهذا يجعل حجاج العراق من بين الدول القليلة التي تتمتع بهذه الخدمة، وكذلك تحسين الإعاشة في المدينة المنورة من خلال توزيع ثلاث وجبات غذائية هذا العام (فطور – غداء – عشاء) وتحسين السكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة".

وأضاف المسعودي أنه "بعد جهد كبير تم إرجاع عدد الحافلات إلى سابق عهدها وسيكون لكل حاج مقعدين في الحافلة، وتزويد الحافلات بنظام (GPS)، وإضافة خدمة الواي فاي في الحافلات لتواصل الحاج مع ذويهم فور وصولهم للحدود السعودية".

وأوصى الشيخ المسعودي المتعهدين بـ"تجنب المخالفات في الديار المقدسة والالتزام بالتعليمات، وعدم إيواء أي شخص لا يحمل تأشيرة الحج، خاصة أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت تعليمات صارمة بغرامات مالية كبيرة وعقوبة السجن والترحيل، وتنبيه الحجاج بعدم رفع الشعارات والهتافات أثناء الطواف والنشر الإلكتروني المخالف، وحمل صور الأشخاص والزعامات والمراجع".