العراق يرفع أقصى درجات الحذر من جدري القردة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المسشتفى البيطري التابعة لوزارة الزراعة العراقية، يوم الجمعة، رفع أقصى درجات الرصد والتحري عن مرض جدري القردة في حدائق الحيوانات وأماكن بيع الحيوانات، بعد تسجيل بعض الحالات في البلدان الأوروبية والإفريقية وبعض الدول الآسيوية، منعا لدخول الإصابات إلى البلد مع متابعة الموقف الوبائي للدول التي تسجل إصابات بهذا المرض.

وذكرت الدائرة في بيان ورد وكالة شفق نيوز: "استنادا إلى توجيهات وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وإشراف ومتابعة الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين عبيد، أعلنت دائرة البيطرة عن بعض الإجراءات الاحترازية بعد تسجيل الدول الأوروبية والإفريقية وبعض الدول الآسيوية إصابات بمرض جدري القردة".

وبحسب البيان، وجه مدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، المستشفيات والمستوصفات البيطرية في المحافظات كافة، بـ"رفع أقصى درجات الرصد والتحري عن مرض جدري القردة في حدائق الحيوانات وأماكن بيع الحيوانات".

وهذا المرض، يصيب الحيوانات وينتقل إلى البشر عن طريق التلامس مع المصاب أو عن طريق رذاذ التنفس وسوائل الجسم أو الآفات الموجودة على الجلد وأن المرض يصيب الحيوانات البرية وحيوانات المزرعة والقوارض وخاصة السنجاب، وتظهر الأعراض على الحيوانات البرية المصابة مثل الطفح الجلدي وظهور بثور أو حبوب على الجلد وارتفاع درجات الحرارة واحمرار وتورم العينين وفقدان الشهية.

أما في حيوانات المزرعة فتكون أعراض المرض على شكل بثور وحبوب على الجلد خاصة في المناطق المكشوفة وارتفاع درجات الحرارة والتهاب وتقرحات في الفم وتورم العقد اللمفاوية وصعوبة التنفس وخاصة في الحالات الشديدة.

ومرض جدري القردة، تم اكتشافه لأول مرة عام 1950 وأول إصابة بشرية عام 1970، عدد من الدول بدأت خلال السنوات الأخيرة تسجل إصابات وبدأ ينتشر في عدد من الدول الأوروبية، من خلال نقل المرض من الحيوان إلى الإنسان أو من إنسان إلى آخر.