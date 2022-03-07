سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يرفع حالة التأهب الإشعاعي خشية تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للقصف

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-07T14:08:49+0000
العراق يرفع حالة التأهب الإشعاعي خشية تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للقصف

شفق نيوز/ أعلن مركز الوقاية من الاشعاع العراقي، يوم الاثنين، عن رفع حالة التأهب وتفعيل منظومات الإنذار المبكر الخاصة برصد الإشعاعات، تحسب لأي طارئ نووي قد ينتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مدير المركز صباح الحسيني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي وتشغيل منظومات الانذار المبكر بشكل مستمر والمراقبة المستمرة لأية تغييرات يتم تأشيرها في قيم معدلات الجرع الإشعاعية الواردة من المنظومات الفرعية في المحافظات".

وأضاف "مع اندلاع النزاعات العسكرية في أوكرانيا، ونتيجة للقلق الدولي المتزايد من احتمالية تعرض المنشآت النووية الأوكرانية لأي أضرار نتيجة العمليات العسكرية، يقوم المركز وأذرعه التنفيذية المتمثلة بشعب الوقاية من الإشعاع في مديريات البيئة في جميع محافظات العراق باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الإحداث".

وأكد أن "الملاكات الفنية التابعة للمركز وضعت في حالة التأهب والاستجابة لأي طارئ ممكن أن يحدث ومنذ اليوم الأول لبدأ العمليات العسكرية، ولا سيما بعد الأحداث التي شهدتها محطة تشرنوبل النووية المغلقة، ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا".

وأشار الحسيني الى ان "المركز على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر شبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية ونظام تبادل المعلومات الموحد لاستقبال المعلومات عن التطورات وتقييمها".

وبين أنه "بناء على بيانات الرصد الإشعاعي لمنظومات الإنذار المبكر المنتشرة في محافظات العراق كافة، والقياسات التي تم إجراؤها باستخدام التقنيات الحديثة للرصد الإشعاعي من خلال تشغيل منظومة مراقبة الهواء (iCAM)، فإنه ليس هناك أي مؤشر لتلوث إشعاعي في الأجواء العراقية، وأن معدلات الخلفية الإشعاعية ضمن الحدود الطبيعية".

وختم الحسيني بالقول "التواصل مستمر مع الوكالة بشأن الأحداث، بالإضافة الى استمرار عمليات الرصد الإشعاعي لمراقبة التطورات"، مضيفاً انه "ستتم مواصلة تقديم تحديثات منتظمة عن الوضع وفق المستجدات الوطنية والدولية".

ويدخل الغزو الروسي للأراضي والمدن الأوكرانية أسبوعه الثاني وسط تنديد دولي وعقوبات شديدة فرضتها أوروبا وأمريكا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشخاصاً مقربين منه، بالإَضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الروسية.

related

السلطات البولندية تلقي القبض على عراقيين فارين من حرب أوكرانيا

Date: 2022-02-26 11:05:35
السلطات البولندية تلقي القبض على عراقيين فارين من حرب أوكرانيا

السفارة العراقية بأوكرانيا: مقتل زوجة مواطن عراقي بإطلاق نار والمعتقلون الأربعة كانت بحوزتهم مادة كيمياوية

Date: 2022-02-28 11:32:14
السفارة العراقية بأوكرانيا: مقتل زوجة مواطن عراقي بإطلاق نار والمعتقلون الأربعة كانت بحوزتهم مادة كيمياوية

عشرات العراقيين يطالبون بإجلائهم من أوكرانيا

Date: 2022-02-25 16:27:25
عشرات العراقيين يطالبون بإجلائهم من أوكرانيا

شفق نيوز تتقصى وضع العراقيين في أوكرانيا.. 4 دول توافق على استقبالهم

Date: 2022-02-26 19:33:55
شفق نيوز تتقصى وضع العراقيين في أوكرانيا.. 4 دول توافق على استقبالهم

"روسيا تستخدم مئات الأجانب بينهم 40 عراقياً دروعاً بشرية".. تفاصيل خاصة من جبهة "سومي"

Date: 2022-03-05 19:11:35
"روسيا تستخدم مئات الأجانب بينهم 40 عراقياً دروعاً بشرية".. تفاصيل خاصة من جبهة "سومي"