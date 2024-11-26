العراق يرفد لبنان بـ10 آلاف طن من المساعدات ويتبرع بجزء من احتياطي الحنطة

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة العراقية العليا لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، زيدان خلف العطواني، يوم الثلاثاء، عن إرسال العراق أكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية والمواد الإغاثية، إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال العطواني لوكالة شفق نيوز، أن العراق لديه من احتياطي الحنطة 6 ملايين طن، وهو كافٍ لتلبية احتياجات البلاد للعام المقبل، ما دفعنا إلى التبرع بـ450 ألف طن من هذا الاحتياطي، منها 250 ألف طن تم تخصيصها لسوريا، وقد بدأ العمل على إرسال شحنات الحنطة إليها بالفعل.

أما بخصوص لبنان، أشار العطواني إلى أن التبرع بـ200 ألف طن من الحنطة لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن التنسيق مع دول الجوار.

وقال إنه بإنتظار الإيعاز لبدء إرسال شحنات الحنطة إلى الشعب اللبناني.

وبحسب مسؤول حكومي لوكالة شفق نيوز، فإن مجلس الوزراء العراقي سيمرر في جلس اليوم قرار إرسال كميات من الوقود إلى لبنان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومنذ بدء الأزمة في لبنان، سارعت بغداد على المستويين الحكومي والخاص، إلى إطلاق حملات إغاثة تشمل مواد غذائية ومحروقات، وأرسلت مئات الأطنان من المساعدات إلى لبنان.

كما قرر مجلس الوزراء استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة "طوعياً" للتبرع بها إلى غزة ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار لمن لا يرغبون بالتبرع تقديم طلب لمسؤوليه للإيعاز برفع اسمه من لوائح التبرع.

بالإضافة إلى ذلك فإن العراق سبق وأن أرسل، قبل اندلاع الحرب، نحو 100 صهريج محمل بالوقود إلى لبنان، في إطار جهود إغاثية لدعم الشعب اللبناني في ظل الأزمات التي يواجهها.