العراق يرصد 28 هزة أرضية خلال أيار الماضي

شفق نيوز / أصدر قسم الرصد الزلزالي/ هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر آيار الماضي.

وأوضحت مديرة القسم، سميرة رضا خلف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر، هو (28) هزة أرضية، منها (10) هزات أرضية داخل العراق و(11) في الداخل الإيراني، وهزة أرضية في تركيا، و(6) هزات على الحدود العراقية الأيرانية".

وأضافت خلف، أن "تراوحت قوة الأحداث الزلزالية (2-4،9) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (2-25) كم، وتركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل العراق في محافظات كركوك (قضاء داقوق) ونينوى (سنجار، زمار) والسليمانية (بنجوين وكلار) وديالى (قضاء خانقين) وواسط (النعمانية)".

وأشارت إلى تسجيل "ست هزات على الحدود العراقية الإيرانية، مقابل محافظتي ديالى والسليمانية، إضافة إلى 11 هزة أرضية داخل إيران في محافظات أذربيجان وكرمنشاه وايلام ولورستان وغيرها، في حين تم تسجيل هزة واحدة داخل تركيا".

وبحسب قسم الرصد الزلزالي، خلت المناطق الغربية والغربية الجنوبية في العراق، من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.

يذكر أن مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت خمسة، خلال شهر أيار الماضي، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ولا مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي.