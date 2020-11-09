الصحة العراقية ترصد 10 لقاحات ضد كورونا "قد تتوفر العام المقبل"

شفق نيوز/ رصدت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، وجود 10 لقاحات ضد فيروس كورونا، متوقعة أن ترى النور في الفصل الاول من العام المقبل.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير الحلفي، في تصريحات اوردتها وسائل اعلام حكومية، إن "هناك 10 لقاحات ما زالت في مراحلها التجريبية الاخيرة، وما زال السباق مستمراً لتوفير المناسب منها"، متوقعاً أن "يتم انتاجها في الفصل الاول من العام المقبل 2021".

وأشار الحلفي، إلى "عدم وجود بادرة لاطلاق اي لقاح نهاية العام الحالي"، مبيناً أن "فيروس كورونا تزداد ذروته في الشتاء لانه الوسط الذي ترتاح فيه الفيروسات ويكون ملائماً لنشاطها".

وأضاف أن "حالات الشفاء تجاوزت نسبة 85 بالمئة خلال الاونة الاخيرة بسبب البروتوكولات العلاجية المتبعة، بينما اصبحت المناعة لدى بعض الاشخاص جيدة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الاصابات قد تكون خفيفة ولم تظهر عليها اعراض حيث يتم علاجها في المنزل وبعد مرور 10 ايام تتعافى من المرض".

ودعا الحلفي الى ضرورة "التزام المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع استخدام المعقمات الفعالة ضد الفيروس خوفا من انتشار الوباء خصوصا في موسم الشتاء، فقد تجاوزت اعداد الوفيات حتى الان اكثر من 11 الف حالة وفاة مسجلة بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات".

وذكر انه في حال انتشار الوباء لا يوجد اي سبيل سوى اللجوء الى الحظر، اما اذا بقيت الاعداد كما هي في الوقت الحالي فان ذلك يدل على اكتسابهم المناعة المطلوبة.

وحتى أمس الاحد، اعلنت الصحة العراقية، تسجيل 3002 حالة شفاء من كورونا، و 2530 إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 44 شخصاً بسبب المرض في عموم البلاد خلال 24 ساعة.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 428928، أي ما نسبته 86.0 %، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغت 498549، في حين بلغت عدد الحالات تحت العلاج 58294، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 388، وعدد حالات الوفيات الكلي 11327، منذ تفشي الجائحة في شهر اذار الماضي.