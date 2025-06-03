العراق يرصد زلزال تركيا بدقة ويحذر من نشاط متزايد في المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية وقعت داخل الأراضي التركية بقوة بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر، مؤكدة أن العراق رصد الهزة دون تسجيل أي تأثيرات على المناطق الحدودية.

وقال رئيس قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، علي عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة الأرضية التي وقعت في تركيا تم تسجيلها بوضوح من قبل المراصد الزلزالية العراقية وكانت بقوة 5.8 على مقياس ريختر، إلا أنه لم تُسجَّل أي مخاطر أو هزات ارتدادية داخل الأراضي العراقية أو في المناطق القريبة من الحدود مع تركيا".

وأشار إلى أن "الهزة الأرضية في تركيا لا تأثير لها على المناطق القريبة من الحدود العراقية التركية"، مبيناً أن "النشاط الزلزالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط عموماً يعود إلى مجموعة من العوامل الجيولوجية المرتبطة بتكوين القشرة الأرضية وحركتها النشطة في تلك المنطقة".

وأضاف عبد الخالق، أن "البحر المتوسط يقع على الحد الفاصل بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، حيث تتحرك الأولى شمالاً لتضغط على الثانية، ما يؤدي إلى تصادم الصفائح، وانضغاط القشرة الأرضية، وبالتالي إلى تكوّن الزلازل والجبال، مثل جبال الألب في أوروبا وجبال الأطلس في شمال إفريقيا".

وأوضح أن "من أبرز الظواهر المرافقة للنشاط الزلزالي في المتوسط هي عملية الانغراس (SUBDUCTION)، حيث تنغرس الصفيحة الإفريقية تحت الأوراسية في مناطق مثل بحر إيجة، جنوب إيطاليا، وجنوب اليونان، ما يؤدي إلى تراكم طاقة هائلة يتم إطلاقها فجأة على شكل زلازل قوية"، مشيراً إلى أن "النشاط البركاني في بعض مناطق المتوسط، مثل جبل إتنا وفيزوف في إيطاليا، وبركان سانتوريني في اليونان، يرتبط بشكل وثيق بالحركة التكتونية، وغالباً ما يكون مصحوباً بهزات أرضية متفاوتة الشدة".

كما نوه عبد الخالق، إلى وجود عدد كبير من الصدوع الجيولوجية النشطة في قاع البحر المتوسط، مثل صدع الأناضول في تركيا، وصدوع أخرى قبالة السواحل الشرقية (لبنان، فلسطين، قبرص)، والتي تُعد من المصادر الرئيسية للهزات الأرضية في المنطقة.

واختتم حديثه بالقول إن "البحر المتوسط يُعد جيولوجياً بقايا محيط قديم يُعرف بـ(تيثيس)، وأن أرضيته غير مستقرة نتيجة للتغيرات الجيولوجية التي شهدتها المنطقة على مدى ملايين السنين"، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة عن كثب، وتعمل على تطوير أنظمة الإنذار المبكر تحسبًا لأي طارئ".

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مصرع فتاة وإصابة 69 شخصا جراء زلزال وقع في جنوب غرب تركيا الليلة الماضية.