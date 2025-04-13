العراق يرسل 36 طناً من المساعدات الطبية الى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن الوزير صالح مهدي الحسناوي وجه بإرسال 36 طناً من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها قامت بتسليم الوجبة الاولى من تلك المساعدات الطبية الى لبنان بحضور اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وممثل وزارة الصحة اللبنانية.

وأضاف البيان، أنه سيتم إرسال الوجبة الثانية الاسبوع القادم.

يشار الى ان العراق وبعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 امدّ كلاً من فلسطين ولبنان بالدواء والمستلزمات الطبية إضافة إلى الوقود وغيرها من المساعدات الاغاثية.